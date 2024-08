Optimismus in Wien: ATX Prime bewegt sich am Mittag im Plus

Am Mittwoch legt der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse um 0,55 Prozent auf 1 796,99 Punkte zu. In den Mittwochshandel ging der ATX Prime 0,019 Prozent fester bei 1 787,49 Punkten, nach 1 787,15 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 1 798,28 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 787,03 Punkten verzeichnete.

ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 0,666 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 855,52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2024, notierte der ATX Prime bei 1 864,22 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.08.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 595,12 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 4,84 Prozent. Bei 1 889,08 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 1 664,49 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit FACC (+ 8,76 Prozent auf 7,45 EUR), Wienerberger (+ 2,26 Prozent auf 28,96 EUR), Rosenbauer (+ 1,63 Prozent auf 37,50 EUR), Erste Group Bank (+ 1,22 Prozent auf 46,64 EUR) und Lenzing (+ 1,15 Prozent auf 30,80 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Wolford (-3,23 Prozent auf 3,00 EUR), ZUMTOBEL (-2,91 Prozent auf 5,34 EUR), Polytec (-2,15 Prozent auf 3,18 EUR), Flughafen Wien (-1,89 Prozent auf 52,00 EUR) und UBM Development (-1,86 Prozent auf 21,10 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 191 549 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 26,699 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Fokus

Im ATX Prime präsentiert die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,92 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at