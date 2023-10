Optimismus in Wien: ATX zum Handelsstart mit Zuschlägen

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,26 Prozent höher bei 3 158,45 Punkten. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 105,124 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,000 Prozent stärker bei 3 150,31 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 150,31 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 3 159,05 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 145,05 Punkten lag.

ATX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 1,24 Prozent aufwärts. Der ATX bewegte sich noch vor einem Monat, am 11.09.2023, bei 3 149,33 Punkten. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 11.07.2023, bei 3 110,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.10.2022, wurde der ATX mit 2 719,15 Punkten gehandelt.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 0,040 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 3 560,30 Punkten. Bei 3 016,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell DO (+ 1,93 Prozent auf 105,80 EUR), Lenzing (+ 1,05 Prozent auf 38,55 EUR), OMV (+ 1,05 Prozent auf 44,43 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,96 Prozent auf 52,70 EUR) und EVN (+ 0,61 Prozent auf 24,85 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Wienerberger (-0,92 Prozent auf 23,60 EUR), voestalpine (-0,78 Prozent auf 25,54 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,32 Prozent auf 123,80 EUR), Vienna Insurance (-0,20 Prozent auf 25,40 EUR) und BAWAG (+ 0,00 Prozent auf 46,04 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 12 103 Aktien gehandelt. Im ATX nimmt die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 26,577 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,08 erwartet. Mit 9,86 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

