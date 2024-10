Optimismus in Wien: ATX zum Start des Mittwochshandels mit Kursplus

Der ATX bleibt auch derzeit in der Gewinnzone.

Um 09:12 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,03 Prozent stärker bei 3 590,84 Punkten. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 115,585 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,045 Prozent auf 3 591,56 Punkte an der Kurstafel, nach 3 589,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 577,41 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 594,23 Punkten.

ATX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der ATX bereits um 0,662 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 16.09.2024, bewegte sich der ATX bei 3 595,01 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 16.07.2024, den Stand von 3 683,25 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 16.10.2023, den Wert von 3 158,47 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 5,24 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 305,62 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit IMMOFINANZ (+ 2,25 Prozent auf 17,24 EUR), OMV (+ 1,31 Prozent auf 38,60 EUR), CA Immobilien (+ 1,25 Prozent auf 25,98 EUR), voestalpine (+ 0,67 Prozent auf 19,54 EUR) und DO (+ 0,41 Prozent auf 145,40 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil Lenzing (-1,77 Prozent auf 33,30 EUR), Wienerberger (-1,45 Prozent auf 27,26 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,61 Prozent auf 81,80 EUR), Österreichische Post (-0,51 Prozent auf 29,55 EUR) und Erste Group Bank (-0,48 Prozent auf 49,64 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Im ATX ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 22 927 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 25,952 Mrd. Euro.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,50 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

