Optimismus in Zürich: SLI verbucht am Freitagnachmittag Zuschläge

Um 15:42 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,34 Prozent höher bei 1 839,52 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,099 Prozent auf 1 835,15 Punkte an der Kurstafel, nach 1 833,33 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 1 847,20 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 1 835,15 Punkten.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 1,91 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.01.2024, erreichte der SLI einen Stand von 1 769,54 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.11.2023, wurde der SLI auf 1 689,81 Punkte taxiert. Der SLI lag vor einem Jahr, am 16.02.2023, bei 1 778,99 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 4,31 Prozent zu Buche. Bei 1 847,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Punkten erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Sika (+ 3,44 Prozent auf 255,80 CHF), Swatch (I) (+ 2,40 Prozent auf 218,00 CHF), Holcim (+ 1,56 Prozent auf 67,66 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,37 Prozent auf 39,93 CHF) und Sandoz (+ 1,31 Prozent auf 28,72 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Temenos (-5,10 Prozent auf 60,30 CHF), Swiss Re (-1,69 Prozent auf 101,85 CHF), Kühne + Nagel International (-1,44 Prozent auf 280,70 CHF), ams (-0,89 Prozent auf 2,22 CHF) und Nestlé (-0,81 Prozent auf 97,32 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 2 590 989 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 267,292 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

SLI-Fundamentaldaten im Fokus

2024 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,37 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

