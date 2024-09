Optimismus in Zürich: SPI präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

SPI-Handel am Nachmittag.

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0,24 Prozent stärker bei 15 943,66 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,166 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,222 Prozent auf 15 870,27 Punkte an der Kurstafel, nach 15 905,66 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 15 831,56 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 975,35 Zählern.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der SPI bereits um 0,241 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, lag der SPI-Kurs bei 15 791,89 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2024, notierte der SPI bei 16 031,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2023, verzeichnete der SPI einen Wert von 14 460,25 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9,43 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 16 557,98 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 455,60 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit HOCHDORF (+ 20,65 Prozent auf 3,74 CHF), Peach Property Group (+ 5,13 Prozent auf 7,79 CHF), Medartis (+ 4,57 Prozent auf 61,80 CHF), Molecular Partners (+ 3,54 Prozent auf 4,68 CHF) und Rieter (+ 2,73 Prozent auf 97,90 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Highlight Event and Entertainment (-6,41 Prozent auf 7,30 CHF), Private Equity (-6,30 Prozent auf 68,40 CHF), Evolva (-5,93 Prozent auf 0,86 CHF), Relief Therapeutics (-5,77 Prozent auf 2,45 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (-5,21 Prozent auf 0,20 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die ams-Aktie aufweisen. 2 157 759 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 245,824 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

Unter den SPI-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Adecco SA-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,93 Prozent, die höchste im Index.

