Orion Office REIT Aktie
WKN DE: A3C684 / ISIN: US68629Y1038
|
06.03.2026 05:09:34
Orion Properties Inc. Q4 Loss Widens
(RTTNews) - Orion Properties Inc. (ONL) announced Loss for its fourth quarter of -$35.81 million
The company's bottom line came in at -$35.81 million, or -$0.64 per share. This compares with -$32.76 million, or -$0.59 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 8.2% to $35.22 million from $38.36 million last year.
Orion Properties Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$35.81 Mln. vs. -$32.76 Mln. last year. -EPS: -$0.64 vs. -$0.59 last year. -Revenue: $35.22 Mln vs. $38.36 Mln last year.
Nachrichten zu Orion Office REIT Inc Registered Shs When Issued
|
04.03.26
04.03.26
Ausblick: Orion Office REIT stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
|
18.02.26
18.02.26
Erste Schätzungen: Orion Office REIT präsentiert Quartalsergebnisse
Aktien in diesem Artikel
|Orion Office REIT Inc Registered Shs When Issued
|2,17
|-0,82%
