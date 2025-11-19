Ottobock Aktie

Expertenstimme 19.11.2025 16:58:00

Ottobock-Aktie gewinnt: Jefferies startet Bewertung von Ottobock mit "Buy" und Kursziel 84 Euro

Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung von Ottobock beim Kursziel von 84 Euro mit "Buy" aufgenommen.

Der Rollstuhlspezialist Ottobock spiele eine globale Führungsrolle im Bereich Bionik, schrieb Henrik Paganetty am Dienstagabend in seiner Empfehlung. Bis 2028 rechnet er mit einem Wachstum im Kerngeschäft um im Schnitt jährlich 8 Prozent. Dabei dürfte auch die Profitabilität weiter anziehen. Mit seinem Kursziel misst er den Niedersachsen eine Bewertungsprämie gegenüber dem isländischen Konkurrenten Embla Medical zu, die aufgrund des besseren Margenprofils gerechtfertigt sei.

Die Aktie von Ottobock legt im XETRA-Handel zeitweise 4,63 Prozent auf 74,55 Euro zu.

/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 10:51 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 19:00 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

