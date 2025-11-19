Ottobock Aktie
WKN DE: BCK222 / ISIN: DE000BCK2223
|Expertenstimme
|
19.11.2025 16:58:00
Ottobock-Aktie gewinnt: Jefferies startet Bewertung von Ottobock mit "Buy" und Kursziel 84 Euro
Der Rollstuhlspezialist Ottobock spiele eine globale Führungsrolle im Bereich Bionik, schrieb Henrik Paganetty am Dienstagabend in seiner Empfehlung. Bis 2028 rechnet er mit einem Wachstum im Kerngeschäft um im Schnitt jährlich 8 Prozent. Dabei dürfte auch die Profitabilität weiter anziehen. Mit seinem Kursziel misst er den Niedersachsen eine Bewertungsprämie gegenüber dem isländischen Konkurrenten Embla Medical zu, die aufgrund des besseren Margenprofils gerechtfertigt sei.
Die Aktie von Ottobock legt im XETRA-Handel zeitweise 4,63 Prozent auf 74,55 Euro zu.
/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 10:51 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 19:00 / ET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Wirestock Creators / Shutterstock.com,Roman Babakin / Shutterstock.com
Nachrichten zu Ottobockmehr Nachrichten
|
19.11.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies startet Ottobock mit 'Buy' - Ziel 84 Euro (dpa-AFX)
|
13.11.25
|Ottobock-Aktie zieht leicht an: Weiterhin optimistisch (dpa-AFX)
|
13.11.25
|EQS-News: Ottobock generates strong revenue growth and increases profitability in 9M 2025 (EQS Group)
|
13.11.25
|EQS-News: Ottobock erzielt starkes Umsatzwachstum und steigert Profitabilität in 9M 2025 (EQS Group)
|
10.11.25