19.11.2025 08:23:51

Ottobock Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung von Ottobock beim Kursziel von 84 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Rollstuhlspezialist spiele eine globale Führungsrolle im Bereich Bionik, schrieb Henrik Paganetty am Dienstagabend in seiner Empfehlung. Bis 2028 rechnet er mit einem Wachstum im Kerngeschäft um im Schnitt jährlich 8 Prozent. Dabei dürfte auch die Profitabilität weiter anziehen. Mit seinem Kursziel misst er den Niedersachsen eine Bewertungsprämie gegenüber dem isländischen Konkurrenten Embla Medical zu, die aufgrund des besseren Margenprofils gerechtfertigt sei./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 10:51 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 19:00 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Ottobock 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
84,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
73,20 € 		Abst. Kursziel*:
14,75%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
73,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,98%
Analyst Name::
Henrik Paganetty 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

