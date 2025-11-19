Ottobock Aktie
|73,70EUR
|3,05EUR
|4,32%
WKN DE: BCK222 / ISIN: DE000BCK2223
Ottobock Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Bewertung von Ottobock beim Kursziel von 86 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der im Oktober an die Börse gegangene weltweite Marktführer im Bereich prothetischer und orthopädischer Mobilitätslösungen verfüge zudem über ein internationales Klinik-Netzwerk, schrieb Falko Friedrichs in seiner am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Das Unternehmen sei damit in widerstandsfähigen und wachsenden Endmärkten stark positioniert. Friedrichs traut Ottobock bis 2029 ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 10 Prozent zu. Für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) prognostiziert er Wachstumsraten von 15 Prozent. Angesichts des starken Wachstumsprofils erscheine die Bewertung attraktiv./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 07:51 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ottobock Buy
|
Unternehmen:
Ottobock
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
86,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
73,20 €
|
Abst. Kursziel*:
17,49%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
73,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,69%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
