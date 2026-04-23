Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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23.04.2026 07:31:21
Palantir: Why its political manifesto is causing a stir
The US tech company has posted a 22-point manifesto on X that goes well beyond typical corporate communications. Critics say it is evidence of "technofascism."Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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