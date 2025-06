Palantir-Aktie klettert von Rekord zu Rekord und fällt tief - Atomkraft-Deal bringt Bewegung

Die Palantir-Aktie setzt ihre Rekordrally weiter fort: Nach einem neuen Allzeithoch am Donnerstag und einem Rekordschlusskurs ging es am Freitag nach unten.

• Palantir erreicht neues Allzeithoch• Strategische Partnerschaft mit The Nuclear Company• Kooperation zielt auf KI-gesteuerte Softwarelösung für schnelleren Kernkraftwerksbau

Bis auf 148,22 US-Dollar kletterte die Palantir-Aktie im Verlauf des Donnerstagshandels an der US-Börse NASDAQ und erreichte damit ein neues Allzeithoch. Zum Handelsende blieb noch ein Plus von 0,94 Prozent auf 144,25 US-Dollar übrig, was auf Schlusskursbasis ebenfalls den höchsten Stand aller Zeiten markierte. Am Freitag pausierte die Rally jedoch vorerst: Letztlich notierte die Aktie kräftige 9,37 Prozent im Minus bei 130,74 US-Dollar.

Kooperation mit The Nuklear Company

Als kurstreibend erweisen sich dabei insbesondere Nachrichten von Unternehmensseite: So gab Palantir eine strategische Produktpartnerschaft mit dem Kernkraftwerksbauer The Nuclear Company bekannt, da die Nachfrage nach Strom aufgrund des KI-Hypes stark ansteigt. Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen an NOS arbeiten, dem ersten KI-gesteuerten Echtzeit-Softwaresystem, das speziell für den Bau von Kernkraftwerken entwickelt wurde.

The Nuclear Company, die laut Palantir führend beim Gigawatt-Ausbau von Kernenergie in ganz Amerika sei und Pionierarbeit bei der Modernisierung des Kernkraftwerksbaus leiste, will im Rahmen der strategischen Partnerschaft mit Palantir durch NOS seine Anlagen schneller, sicherer und kostengünstiger bauen, wie es in einer Pressemitteilung von Palantir heißt.

"Die Zukunft der Energiesicherheit und -souveränität wird von unserer Fähigkeit geprägt sein, fortschrittliche Technologien in großem Maßstab einzusetzen", wird Mike Gallagher, Head of Defense bei Palantir Technologies, im Rahmen der Mitteilung zitiert. "Diese Partnerschaft markiert das erste Mal, dass Palantirs Software zur Stromversorgung der nächsten Generation von Kernenergieinfrastruktur eingesetzt wird. Durch die Integration unseres Betriebssystems in die ehrgeizige Vision von The Nuclear Company legen wir den Grundstein für eine neue Ära widerstandsfähiger, intelligenter und sicherer Energiesysteme in den Vereinigten Staaten und darüber hinaus."

Palantir als großer KI-Profiteur

In jüngster Zeit war die Palantir-Rally insbesondere durch zahlreiche Regierungsaufträge getrieben worden. Mit einem Kursplus von rund 90 Prozent seit Jahresstart hat die Palantir-Aktie nicht nur den breiten Markt abgehängt, sondern gilt als eines der erfolgreichsten Tech-Investments im Jahr 2025.

Die Partnerschaft mit The Nuklear Company ist dabei ein weiterer Meilenstein für den US-amerikanischen Anbieter von Software und Dienstleistungen, der als einer der größten Profiteure im KI-Segment gilt und zudem die Vision der Trump-Administration teilt, Amerika wieder "groß" zu machen. Das gilt auch für den Energiebereich, für den die US-Regierung immer wieder mehr Atomkraft gefordert hat, um die hohe Nachfrage im Bereich KI zu befriedigen und gleichzeitig die Vormachtstellung der Vereinigten Staaten zu zementieren. "Unsere Mission ist es, die Kernenergie so auszubauen, wie Amerika einst seine größten Infrastrukturprojekte realisierte - schnell, sicher und in großem Maßstab", kommentierte Jonathan Webb, Gründer und CEO von The Nuclear Company, den Deal in der Unternehmensmitteilung. "Mit Palantir haben wir einen Technologiepartner, der unsere Dringlichkeit teilt und versteht, dass Atomkraft nicht nur ein Energiethema ist, sondern ein Gebot der nationalen Sicherheit".



Redaktion finanzen.at