Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
22.11.2025 23:52:00
Palantir Stock Falls 25% as CEO Alex Karp Blames "Market Manipulation." Is It Time to Buy?
Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) is a cornerstone of the artificial intelligence (AI) trade, particularly among retail investors. The company has consistently crushed Wall Street's expectations, and shares have advanced 1,800% since Palantir launched its AI platform in April 2023.Yet, the stock recently hit turbulence despite the company's strong market presence and solid third-quarter financial results. In November, hedge fund manager Michael Burry -- famous for predicting the collapse of the housing market ahead of the financial crisis, a story chronicled in the book The Big Short: Inside the Doomsday Machine -- disclosed a substantial short position in Palantir.Is it time to buy?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palantirmehr Nachrichten
|
20.11.25
|Palantir-Aktie setzt Konsolidierung trotz Australien-News fort (finanzen.at)
|
20.11.25
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
17.11.25
|NHS-Schulungsprogramme geplant - Palantir-Aktie nach Rally schwächer (finanzen.at)
|
17.11.25
|S&P 500-Titel Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palantir von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.11.25
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
13.11.25