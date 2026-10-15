HOLLYWOOD Aktie
ISIN: PLHOLWD00017
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15.10.2026 10:51:27
Paramount and Warner Bros merge into one Hollywood giant
Paramount has completed an $81 billion purchase of Warner Bros. Discovery, as its owner Skydance creates a new entertainment behemoth. Billionaire David Ellison's hostile takeover bid defeated rival efforts from Netflix.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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