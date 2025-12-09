Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
09.12.2025 23:06:10
Netflix vs Paramount: politics could decide battle for Warner Bros
Antitrust concerns and ties to Trump administration complicate picture of who may ultimately own media groupWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!