HOLLYWOOD Aktie
ISIN: PLHOLWD00017
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22.09.2026 11:03:36
Paramount’s Warner Bros. Takeover Makes David Ellison a Hollywood Mega-Mogul
With Paramount and Warner Bros. under his control, Mr. Ellison will be “the Hollywood equivalent of Superman, Caesar and Midas combined.” But challenges remain.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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