Partners Group Aktie

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WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827

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24.08.2026 08:14:24

Partners Group vollzieht Exit bei Bubble-Tea-Riesen

Die Partners Group hat seine Private-Credit-Beteiligung am international tätigen Tee-Anbieter Gong cha verkauft. Finanzielle Einzelheiten der Transaktion oder Angaben zur erzielten Rendite wurden nicht genannt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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