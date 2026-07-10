Ryanair Holdings Aktie
WKN: 908889 / ISIN: US7835131043
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10.07.2026 16:19:19
Passenger partly sucked from Ryanair plane during flight
A man was nearly sucked out the cabin window on a Ryanair flight from Greece to Germany. An initial loud bang was followed by a desperate rescue effort to save the passenger.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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