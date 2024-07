PATRIZIA-Aktie leicht im Plus: PATRIZIA peilt bis 2030 starke Entwicklung an

Bis 2030 soll das verwaltete Vermögen auf 100 Milliarden Euro steigen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Freitag in Augsburg mit. Ende März hatte der Wert bei knapp 57 Milliarden Euro gelegen. Um das Ziel zu erreichen, will PATRIZIA die nach Eigeneinschätzung "starke Position in Deutschland nutzen" und das Wachstum in Europa beschleunigen.

An der Börse nahmen die Anleger die Mitteilung gelassen auf. Die Papiere notierten am Vormittag bei 7,04 Euro und damit leicht im Plus. Im laufenden Jahr haben die bislang rund 14 Prozent an Wert verloren.

Im XETRA-Handel steigt die PATRIZIA-Aktie zeitweise 1,99 Prozent auf 7,16 Euro.

AUGSBURG (dpa-AFX)