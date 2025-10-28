PayPal-Aktie zieht kräftig an: PayPal verdient in Q3 mehr

Der Finanzdienstleister PayPal hat am Dienstag vorbörslich seine Bücher geöffnet. So verlief das dritte Quartal.

Für PayPal endete das dritte Geschäftsquartal 2025 mit einem Gewinnplus. Das Ergebnis je Aktie stieg von 0,990 US-Dollar auf 1,34 US-Dollar und lag damit über den Markterwartungen. Analysten hatten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,20 US-Dollar je Aktie gerechnet.

Auch die Umsätze entwickelten sich positiv: Nach 7,86 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal erzielte PayPal diesmal 9,42 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die durchschnittlichen Analystenschätzungen von 8,24 Milliarden US-Dollar.

Die PayPal-Aktie legte an der NASDAQ letztlich 3,94 Prozent auf 73,02 US-Dollar zu.

Redaktion finanzen.at