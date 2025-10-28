PayPal Aktie
WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038
|Erwartungen übertroffen
|
28.10.2025 21:02:00
PayPal-Aktie zieht kräftig an: PayPal verdient in Q3 mehr
Für PayPal endete das dritte Geschäftsquartal 2025 mit einem Gewinnplus. Das Ergebnis je Aktie stieg von 0,990 US-Dollar auf 1,34 US-Dollar und lag damit über den Markterwartungen. Analysten hatten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,20 US-Dollar je Aktie gerechnet.
Auch die Umsätze entwickelten sich positiv: Nach 7,86 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal erzielte PayPal diesmal 9,42 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die durchschnittlichen Analystenschätzungen von 8,24 Milliarden US-Dollar.
Die PayPal-Aktie legte an der NASDAQ letztlich 3,94 Prozent auf 73,02 US-Dollar zu.
Redaktion finanzen.at
