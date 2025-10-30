PayPal: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

PayPal gab am 28.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,30 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,990 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent auf 8,47 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,86 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 1,20 USD ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 8,24 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.at