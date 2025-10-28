PayPal Aktie

PayPal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038

28.10.2025 20:28:41

PayPal Shares Jump 6.3% On Q3 Beat And Strategic AI Partnerships

(RTTNews) - PayPal Holdings, Inc. (PYPL) surged 6.31% to $74.68, gaining $4.43, after reporting strong third-quarter 2025 results and announcing major new AI-commerce partnerships.

In its third-quarter release, PayPal said net revenues rose 7 percent year-over-year to $8.4 billion, with transaction margin dollars increasing 7 percent on a non-GAAP basis. The company also raised full-year 2025 guidance and initiated a quarterly cash dividend.

PayPal launched its "agentic commerce" services built to integrate payments with AI-driven shopping experiences. The initiative includes a partnership with OpenAI to enable instant checkout within its ChatGPT platform, signaling PayPal's expansion into AI-powered commerce ecosystems.

PYPL opened at $70.25, reached a high of $75.20, and a low of $69.80, compared to the previous close of $70.25. Trading volume was significantly above average. The stock's 52-week range is approximately $33.45 - $78.92.

Aktien in diesem Artikel

PayPal Inc 63,50 4,56% PayPal Inc

