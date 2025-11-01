Bid Corporation Aktie
WKN DE: A2AHEP / ISIN: ZAE000216537
|
01.11.2025 02:33:36
Pfizer sues Metsera, Novo Nordisk over rival obesity drug bid
[BENGALURU] Pfizer on Friday (Oct 31) filed a lawsuit against Metsera and Novo Nordisk, saying Metsera breached its merger agreement obligations in...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Novo Nordiskmehr Nachrichten
|
30.10.25
|Novo Nordisk-Aktie fällt: Dänen wollen Metsera übernehmen - Metsera-Aktie +24 Prozent (dpa-AFX)
|
27.10.25
|Kurszielsenkung durch Jefferies belastet Novo Nordisk-Aktie (dpa-AFX)
|
09.10.25