Phinia Aktie
WKN DE: A3EMJQ / ISIN: US71880K1016
|
30.04.2026 13:42:23
PHINIA Inc. Profit Climbs In Q1
(RTTNews) - PHINIA Inc. (PHIN) revealed earnings for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $37 million, or $0.96 per share. This compares with $26 million, or $0.63 per share, last year.
Excluding items, PHINIA Inc. reported adjusted earnings of $50 million or $1.29 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 10.3% to $878 million from $796 million last year.
PHINIA Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $37 Mln. vs. $26 Mln. last year. -EPS: $0.96 vs. $0.63 last year. -Revenue: $878 Mln vs. $796 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Phinia Inc Registered Shs When Issued
|
29.04.26
|Ausblick: Phinia zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: Phinia zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.02.26
|Ausblick: Phinia stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Phinia legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Phinia Inc Registered Shs When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Phinia Inc Registered Shs When Issued
|61,00
|0,00%