Alphabet A Aktie

Alphabet A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

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17.08.2026 23:14:07

Pixel 11 Pro XL vs. iPhone 17 Pro Max: I Compared Google and Apple’s Flagship Phones

Choosing between Android and iOS? I’m here to help you decide between the $1,199 iPhone 17 Pro Max and the brand-new $1,299 Pixel 11 Pro XL.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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03.08.26 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
24.07.26 Alphabet A Neutral UBS AG
23.07.26 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
23.07.26 Alphabet A Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.07.26 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel

Alphabet A (ex Google) 297,15 -0,55% Alphabet A (ex Google)
Alphabet C (ex Google) 294,90 -0,57% Alphabet C (ex Google)
PRO HOLDINGS Co.,Ltd Registered Shs 430,00 0,00% PRO HOLDINGS Co.,Ltd Registered Shs

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ATX geht tiefer aus dem Handel -- DAX letztlich im Minus -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigte sich im Montagshandel schwächer. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Verluste. Auch an der Wall Street ging es abwärts. Käufer prägten zum Wochenstart den Markt in Fernost.
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