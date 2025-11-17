PLATZ Aktie
WKN DE: A14QMG / ISIN: JP3832900009
|
17.11.2025 11:41:43
Platz für über 100.000 Grafikchips: Schwarz-Gruppe baut riesiges KI-Rechenzentrum im Spreewald
Vor allem bei Lidl und Kaufland sammelt der Mutterkonzern, die Schwarz Gruppe, eine Menge Daten: die von Waren, aber auch die von Kunden. Das Unternehmen möchte nicht, dass diese Informationen unbeabsichtigt abfließen. Dafür errichtet der Konzern jetzt ein Rechenzentrum.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!