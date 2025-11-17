PLATZ Aktie

PLATZ für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14QMG / ISIN: JP3832900009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
17.11.2025 11:41:43

Platz für über 100.000 Grafikchips: Schwarz-Gruppe baut riesiges KI-Rechenzentrum im Spreewald

Vor allem bei Lidl und Kaufland sammelt der Mutterkonzern, die Schwarz Gruppe, eine Menge Daten: die von Waren, aber auch die von Kunden. Das Unternehmen möchte nicht, dass diese Informationen unbeabsichtigt abfließen. Dafür errichtet der Konzern jetzt ein Rechenzentrum.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PLATZ Co.,Ltd.mehr Nachrichten