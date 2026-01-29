Plexus Aktie
WKN: 911990 / ISIN: US7291321005
|
29.01.2026 02:25:30
Plexus Corp Q1 Profit Increases, Beats Estimates
(RTTNews) - Plexus Corp (PLXS) announced earnings for its first quarter that Increased from last year and beat the Street estimates.
The company's earnings totaled $41.18 million, or $1.51 per share. This compares with $37.27 million, or $1.34 per share, last year.
Excluding items, Plexus Corp reported adjusted earnings of $48.56 million or $1.78 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $1.73 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 9.6% to $1.070 billion from $976.12 million last year.
Plexus Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $41.18 Mln. vs. $37.27 Mln. last year. -EPS: $1.51 vs. $1.34 last year. -Revenue: $1.070 Bln vs. $976.12 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.80 To $ 1.95 Next quarter revenue guidance: $ 1.110 B To $ 1.150 B
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Plexus Corp.
|
27.01.26
|Ausblick: Plexus verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.10.25
|Ausblick: Plexus stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
07.10.25
|Erste Schätzungen: Plexus präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Plexus Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Plexus Corp.
|151,00
|4,86%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed lässt Leitzins unverändert: ATX: Kaum verändert in den Feierabend -- DAX zur Wochenmitte letztlich leichter --US-Börsen gehen wenig bewegt aus dem Handel -- Börsen in Asien schließen mit Gewinnen
Der ATX tendierte seitwärts. Am deutschen Aktienmarkt waren unterdessen Verluste zu sehen. An der Wall Street verlief der Handel in ruhigen Bahnen. In Fernost dominierten die Käufer das Geschehen.