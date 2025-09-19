Plug Power Aktie
WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020
|Wasserstoff im Fokus
|
19.09.2025 11:12:30
Plug Power-Aktie nach Kurssprung wieder unter Druck
• Am Freitag drücken Gewinnmitnahmen und Marktvolatilität die Aktie
• Analysten sehen mittelfristig Chancen, langfristig bleibt der Wasserstoffmarkt vielversprechend
Plug Power-Aktie: Aufschwung nach US-Zinssenkung
Die US-Notenbank Fed hat Mitte der Woche die erste Zinssenkung für dieses Jahr angekündigt, was insbesondere wachstumsstarken Sektoren wie Wasserstoffaktien Auftrieb verlieh. Plug Power profitierte unmittelbar und legte im Donnerstagshandel nach der Ankündigung deutlich zu: Bis zum Ertönen der Schlussglocke ging es schließlich um 5,00 Prozent nach oben auf 2,10 US-Dollar. Anleger wurden getrieben durch die Hoffnung auf weitere Kursgewinne, da niedrigere Zinsen die Finanzierungskosten für Unternehmen verringern und den Aktienmarkt insgesamt stützen.
Gewinnmitnahmen setzen Aktie unter Druck
Am Freitag scheint sich die Stimmung jedoch bereits wieder zu drehen. Erste Investoren nutzen die Kursgewinne wohl zum Ausstieg, was die Plug Power-Aktie vorbörslich wieder belastet. So verliert das Papier zeitweise an der NASDAQ 2,86 Prozent auf 2,04 US-Dollar. Gewinnmitnahmen und die Volatilität im Energiesektor führen zu leichten Rücksetzern. Marktbeobachter sehen darin jedoch keine dauerhafte Trendumkehr, sondern eine natürliche Konsolidierung nach der Rally.
Perspektiven für Anleger
Trotz kurzfristiger Rücksetzer bleibt das langfristige Bild für Plug Power interessant. Der Wasserstoffmarkt wächst weiterhin stark, und strategische Partnerschaften sowie neue Projekte könnten die Nachfrage nach den Lösungen des Unternehmens steigern. Analysten empfehlen, die Aktie für langfristige Positionen im Auge zu behalten, während kurzfristige Schwankungen weiterhin einkalkuliert werden sollten. Bei TipRanks empfehlen vier Experten die Anteilsscheine von Plug Power zum Kauf, neun raten zum Halten während zwei den Verkauf empfehlen. Das durchschnittliche Kursziel liegt dort aktuell bei 1,89 US-Dollar und damit 10 Prozent unter dem jüngsten Schlusskurs.
Redaktion finanzen.at
