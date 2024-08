Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 mit Kursplus

Um 15:42 Uhr klettert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,59 Prozent auf 4 869,76 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 4,101 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,231 Prozent auf 4 852,18 Punkte an der Kurstafel, nach 4 841,00 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4 852,18 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 907,39 Zählern.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht sank der Euro STOXX 50 bereits um 0,084 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 894,02 Punkten auf. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 921,22 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 erreichte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, den Stand von 4 471,31 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 7,91 Prozent. Bei 5 121,71 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Punkten registriert.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Airbus SE (ex EADS) (+ 5,56 Prozent auf 140,98 EUR), Infineon (+ 1,69 Prozent auf 32,14 EUR), Eni (+ 1,20 Prozent auf 14,87 EUR), SAP SE (+ 1,01 Prozent auf 193,96 EUR) und adidas (+ 0,38 Prozent auf 237,50 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Intesa Sanpaolo (-1,56 Prozent auf 3,75 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,20 Prozent auf 102,80 EUR), UniCredit (-1,07 Prozent auf 38,00 EUR), Stellantis (-1,05 Prozent auf 15,33 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,04 Prozent auf 60,99 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 5 432 423 Aktien gehandelt. Mit 327,052 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

2024 verzeichnet die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Nordea Bank Abp Registered-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,88 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at