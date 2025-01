Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags im Plus

Um 15:42 Uhr verbucht der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 0,73 Prozent auf 5 233,42 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 4,349 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,038 Prozent stärker bei 5 197,67 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5 195,71 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 5 244,47 Punkte, das Tagestief hingegen 5 185,23 Zähler.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,394 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 4 898,88 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.10.2024, wies der Euro STOXX 50 4 950,02 Punkte auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 29.01.2024, einen Stand von 4 639,36 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 6,42 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 260,28 Punkten. Bei 4 845,89 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Telekom (+ 3,05 Prozent auf 31,71 EUR), SAP SE (+ 1,83 Prozent auf 267,40 EUR), Siemens (+ 1,80 Prozent auf 203,65 EUR), adidas (+ 1,26 Prozent auf 256,80 EUR) und BMW (+ 0,94 Prozent auf 79,54 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil BASF (-0,93 Prozent auf 46,78 EUR), Enel (-0,90 Prozent auf 6,74 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,64 Prozent auf 35,90 EUR), Infineon (-0,23 Prozent auf 32,98 EUR) und Allianz (-0,13 Prozent auf 314,60 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 7 852 239 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 375,108 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,57 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

