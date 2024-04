Pluszeichen in Europa: STOXX 50 klettert zum Start des Montagshandels

Am Montag tendiert der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,13 Prozent stärker bei 4 390,87 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,038 Prozent auf 4 386,94 Punkte an der Kurstafel, nach 4 385,26 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 4 396,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 385,38 Punkten lag.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 15.03.2024, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 374,30 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 15.01.2024, wurde der STOXX 50 mit 4 074,55 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, wies der STOXX 50 4 044,51 Punkte auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,30 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 4 462,29 Punkten. Bei 4 010,21 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens (+ 2,36 Prozent auf 176,74 EUR), UniCredit (+ 1,27 Prozent auf 34,45 EUR), Rio Tinto (+ 1,15 Prozent auf 54,37 GBP), Richemont (+ 1,05 Prozent auf 129,40 CHF) und Allianz (+ 0,88 Prozent auf 264,30 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil BP (-2,15 Prozent auf 5,28 GBP), Diageo (-0,84 Prozent auf 27,61 GBP), AstraZeneca (-0,80 Prozent auf 109,76 GBP), National Grid (-0,72 Prozent auf 10,30 GBP) und Unilever (-0,70 Prozent auf 37,68 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 2 544 751 Aktien gehandelt. Mit 525,842 Mrd. Euro macht die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Mit 10,35 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

