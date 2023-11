Pluszeichen in Europa: STOXX 50 mit grünem Vorzeichen

Aktuell halten sich die Börsianer in Europa zurück.

Um 15:42 Uhr verbucht der STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 0,11 Prozent auf 3 807,11 Punkte. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0,003 Prozent leichter bei 3 802,85 Punkten, nach 3 802,97 Punkten am Vortag.

Bei 3 799,16 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 3 824,16 Punkten den höchsten Stand markierte.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, einen Stand von 3 919,86 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, wurde der STOXX 50 auf 4 053,53 Punkte taxiert. Der STOXX 50 wies am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2022, einen Wert von 3 543,44 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 3,30 Prozent nach oben. Bei 4 089,95 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 658,90 Punkten verzeichnet.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell BASF (+ 3,49 Prozent auf 43,14 EUR), Richemont (+ 3,10 Prozent auf 108,00 CHF), Enel (+ 2,08 Prozent auf 5,98 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,50 Prozent auf 30,38 CHF) und Diageo (+ 1,20 Prozent auf 31,24 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil BP (-4,88 Prozent auf 5,01 GBP), Glencore (-3,89 Prozent auf 4,33 GBP), Roche (-3,09 Prozent auf 233,85 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,71 Prozent auf 376,90 EUR) und National Grid (-0,50 Prozent auf 9,72 GBP).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 25 281 722 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 395,553 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

Unter den STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 4,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,88 Prozent bei der BAT-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at