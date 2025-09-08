National Grid Aktie
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
National Grid Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für National Grid mit einem Kursziel von 1240 Pence auf "Outperform" belassen. Die europäischen Versorgerwerte seien im ersten Halbjahr als relative Gewinner aus der Suche nach defensiven Aktien hervorgegangen, schrieb Deepa Venkateswaran in ihrem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Allerdings habe sich auch das fundamentale Bild für den Sektor deutlich verbessert. Für das zweite Halbjahr sieht die Expertin weiteres Aufwärtspotenzial und nannte RWE, National Grid, Redeia, SSE, Veolia, United Utilities, EDPR sowie Terna als ihre "Top Picks"./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 16:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 04:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Outperform
Unternehmen:
National Grid plc
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
12,40 £
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
10,34 £
Abst. Kursziel*:
19,92%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
10,34 £
Abst. Kursziel aktuell:
19,92%
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran
KGV*:
-
