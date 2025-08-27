National Grid Aktie
|12,40EUR
|0,20EUR
|1,64%
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
National Grid Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für National Grid mit einem Kursziel von 1260 Pence auf "Buy" belassen. Die Reaktion des Stromnetzbetreibers auf den Ofgem-Regulierungsentwurf (RIIO-T3 DD) entspreche den Erwartungen, schrieb Ahmed Farman am Mittwoch. National Grid strebe an, dass Eigenkapitalkosten in Höhe von mindestens 6 Prozent angesetzt würden, während Ofgem sie bisher bei 5,6 Prozent sehe./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 04:36 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 04:36 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Buy
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
12,60 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
10,61 £
|
Abst. Kursziel*:
18,77%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
10,62 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,64%
|
Analyst Name::
Ahmed Farman
|
KGV*:
-
