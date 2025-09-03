National Grid Aktie

11,70EUR 0,00EUR 0,00%
National Grid für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01

03.09.2025 08:29:38

National Grid Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für National Grid von 1185 auf 1244 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alberto Gandolfi thematisiert am Mittwoch das Risiko einer Energiekrise in Europa und ihre Auswirkungen auf die Wertschöpfungskette der Stromversorgung. Die Krise zu vermeiden, könnte in den kommenden zehn Jahren nach "chronischer Unterinvestition" nun etwa 3 Billionen Euro kosten, so der Experte. Investitionen seien dringend notwendig, denn der Strombedarf steige nach 15 Jahren Rückgang wieder. Es drohe eine Unterversorgung. Bei den alternden Stromnetzen zeichne sich derweil ein "Superzyklus" ab./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 06:00 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: National Grid plc Buy
Unternehmen:
National Grid plc 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
12,44 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
10,13 £ 		Abst. Kursziel*:
22,86%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
10,12 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
22,99%
Analyst Name::
Alberto Gandolfi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

