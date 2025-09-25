Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Papier unter der Lupe
|
25.09.2025 13:34:48
Investment-Tipp: So bewertet DZ BANK die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie
Die DZ Bank hat die Einstufung für Mercedes-Benz bei einem fairen Aktienwert von 50 Euro auf "Halten" belassen. Analyst Michael Punzet beleuchtete am Donnerstag die aktuelle Transformationsphase der Autobranche und die Suche der Unternehmen nach dem richtigen Weg. "In diesem Umfeld sehen wir derzeit Unternehmen im Vorteil, die sich frühzeitig entweder auf einen technologieoffenen Ansatz oder aber auf eine Antriebsart fokussiert haben", schrieb er. Mercedes gehöre zu den Unternehmen mit Nachholbedarf bei der Neuausrichtung und entsprechend höherem Forschungs- und Entwicklungsanforderungen.
Aktienbewertung im Detail: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die Aktie legte um 13:18 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 52,71 EUR zu. Im heutigen Handel wurden bisher 546 869 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt. Die Aktie legte auf Jahressicht 2025 um 6,5 Prozent zu.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 11:41 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 11:46 / MESZ
