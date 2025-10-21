Diageo Aktie
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
|Kursverlauf
|
21.10.2025 09:29:13
Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Start fester
Am Dienstag geht es im STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,04 Prozent auf 4 794,49 Punkte aufwärts. Zuvor eröffnete der Index bei 4 797,22 Zählern und damit 0,099 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (4 792,48 Punkte).
Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 4 789,91 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 797,25 Punkten erreichte.
STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, den Wert von 4 596,94 Punkten. Der STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 21.07.2025, bei 4 484,93 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 21.10.2024, bei 4 459,75 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 10,50 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 826,72 Punkten. Bei 3 921,71 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit HSBC (+ 1,72 Prozent auf 9,87 GBP), RELX (+ 1,12 Prozent auf 34,43 GBP), BP (+ 0,90 Prozent auf 4,14 GBP), National Grid (+ 0,75 Prozent auf 11,41 GBP) und Rheinmetall (+ 0,68 Prozent auf 1 771,50 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Unilever (-0,71 Prozent auf 46,26 GBP), SAP SE (-0,67 Prozent auf 237,00 EUR), UBS (-0,53 Prozent auf 30,12 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,44 Prozent auf 58,72 CHF) und AstraZeneca (-0,41 Prozent auf 125,12 GBP).
Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der HSBC-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 1 722 082 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 339,422 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Die BNP Paribas-Aktie hat mit 6,87 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. In puncto Dividendenrendite ist die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,24 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
