NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo auf "Buy" mit einem Kursziel von 2400 Pence belassen. Edward Mundy sieht den Spirituosen- und Guinness-Konzern auf Kurs zu den Jahreszielen. Dies schrieb er am Donnerstag in einem Ausblick auf den Bericht für das erste Geschäftsquartal./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 13:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 13:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
