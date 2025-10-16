Diageo Aktie

20,40EUR 0,00EUR 0,00%
Diageo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006

16.10.2025 19:31:47

Diageo Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo auf "Buy" mit einem Kursziel von 2400 Pence belassen. Edward Mundy sieht den Spirituosen- und Guinness-Konzern auf Kurs zu den Jahreszielen. Dies schrieb er am Donnerstag in einem Ausblick auf den Bericht für das erste Geschäftsquartal./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 13:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 13:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Diageo plc Buy
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
24,00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
18,02 £ 		Abst. Kursziel*:
33,19%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
18,02 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
33,19%
Analyst Name::
Edward Mundy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

