Diageo Aktie
|22,50EUR
|0,10EUR
|0,45%
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
Diageo Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Diageo von 2020 auf 1950 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. 2025 dürfte das vierte Jahr in Folge mit einem in absoluten Zahlen rückläufigen Alkoholkonsum in den USA werden, schrieb Mitch Collett in einer am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung. Dieses Problem gebe es auch in anderen entwickelten Ländern. In den Schwellenländern steige der Konsum aber immer noch./gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 09:10 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Hold
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
19,50 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
19,34 £
|
Abst. Kursziel*:
0,83%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
19,28 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,14%
|
Analyst Name::
Mitch Collett
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Diageo plcmehr Nachrichten
|
09.09.25
|Handel in Europa: STOXX 50 legt zu (finanzen.at)
|
08.09.25
|Börse Europa: STOXX 50 schlussendlich stärker (finanzen.at)
|
08.09.25
|Gewinne in London: FTSE 100 verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
08.09.25
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
08.09.25
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
08.09.25
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 notiert im Plus (finanzen.at)
|
08.09.25
|Handel in London: FTSE 100 mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
08.09.25
|STOXX 50 aktuell: Zum Start Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.at)
Analysen zu Diageo plcmehr Analysen
|13:44
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|09.09.25
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.25
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:44
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|09.09.25
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.25
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|06.08.25
|Diageo Buy
|UBS AG
|05.08.25
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|05.08.25
|Diageo Buy
|UBS AG
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:44
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.25
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Diageo plc
|22,50
|0,45%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:49
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:47
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|13:47
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:44
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|13:44
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|13:42
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|13:39
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|13:34
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|13:33
|adesso Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:33
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|13:33
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:31
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:30
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:29
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:29
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:28
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:28
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|13:27
|K+S Buy
|Warburg Research
|13:24
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|13:23
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|13:19
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|13:17
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|13:16
|Inditex Neutral
|UBS AG
|13:16
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|13:14
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|13:13
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:10
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|09:59
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:54
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:53
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:52
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|09:51
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:28
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:29
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|08:00
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:55
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|07:51
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|07:38
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:37
|Boeing Buy
|UBS AG
|07:32
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|07:28
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:25
|Unilever Sell
|UBS AG
|07:25
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:18
|BMW Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:17
|Continental Buy
|UBS AG
|06:51
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:39
|Oracle Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.