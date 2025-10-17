Diageo Aktie
|20,80EUR
|0,40EUR
|1,96%
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
Diageo Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Diageo vor Quartalsumsatzzahlen von 1950 auf 1915 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Erlöse des Spirituosenkonzerns dürften bereinigt um Übernahme- und Währungseffekte um 2,2 Prozent gesunken sein, schrieb Mitch Collett in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Damit schätze er die Entwicklung negativer als der Markt ein./edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Hold
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
19,15 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
18,11 £
|
Abst. Kursziel*:
5,71%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
18,14 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,60%
|
Analyst Name::
Mitch Collett
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Diageo plc
|20,70
|1,47%
