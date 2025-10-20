Diageo Aktie
|20,90EUR
|0,20EUR
|0,97%
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
Diageo Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Diageo vor den am 6. November erwarteten Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2460 Pence belassen. Analyst Trevor Stirling kappte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das Umsatzwachstum in Amerika ohne Ver- und Zukäufe und ex Wechselkurseffekten. Er verwies auf die Marktschwäche sowie die zunehmende schwächere Geschäftsentwicklung des Spirituosenherstellers im Vergleich zum Markt./rob/ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 16:56 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 04:55 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
