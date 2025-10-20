NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Diageo vor den am 6. November erwarteten Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2460 Pence belassen. Analyst Trevor Stirling kappte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das Umsatzwachstum in Amerika ohne Ver- und Zukäufe und ex Wechselkurseffekten. Er verwies auf die Marktschwäche sowie die zunehmende schwächere Geschäftsentwicklung des Spirituosenherstellers im Vergleich zum Markt./rob/ck/mis



