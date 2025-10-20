Diageo Aktie

20,90EUR 0,20EUR 0,97%
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006

20.10.2025 13:52:57

Diageo Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Diageo vor den am 6. November erwarteten Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2460 Pence belassen. Analyst Trevor Stirling kappte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das Umsatzwachstum in Amerika ohne Ver- und Zukäufe und ex Wechselkurseffekten. Er verwies auf die Marktschwäche sowie die zunehmende schwächere Geschäftsentwicklung des Spirituosenherstellers im Vergleich zum Markt./rob/ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 16:56 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 04:55 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Diageo plc Outperform
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
24,60 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
18,19 £ 		Abst. Kursziel*:
35,25%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
18,22 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
35,02%
Analyst Name::
Trevor Stirling 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

