Diageo Aktie
|20,40EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
Diageo Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2500 Pence belassen. Der Spirituosenhersteller dürfte schwach ins neue Geschäftsjahr gestartet sein, schrieb Celine Pannuti in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht am Donnerstag. In der Region Asien-Pazifik dürfte der Druck zugenommen haben./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 14:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 14:22 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Neutral
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
25,00 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
17,70 £
|
Abst. Kursziel*:
41,20%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
18,02 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
38,73%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Analysen zu Diageo plcmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Diageo plc
|20,40
|0,00%
