Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Start im Aufwind

Das macht das Börsenbarometer in Europa am Donnerstag.

Der STOXX 50 springt im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,71 Prozent auf 4 562,67 Punkte an. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,477 Prozent fester bei 4 551,90 Punkten, nach 4 530,30 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 4 563,54 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 551,90 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der STOXX 50 bereits um 1,30 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.05.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 400,19 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.03.2024, stand der STOXX 50 noch bei 4 316,16 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 06.06.2023, einen Wert von 3 995,38 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 11,50 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 4 563,54 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 010,21 Zähler.

STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 3,56 Prozent auf 177,62 EUR), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (+ 1,46 Prozent auf 762,90 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,15 Prozent auf 39,69 EUR), Richemont (+ 1,09 Prozent auf 148,40 CHF) und Diageo (+ 1,05 Prozent auf 26,85 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil National Grid (-4,30 Prozent auf 8,63 GBP), BAT (-0,49 Prozent auf 24,15 GBP), Zurich Insurance (-0,46 Prozent auf 472,40 CHF), GSK (-0,45 Prozent auf 16,43 GBP) und Novartis (-0,41 Prozent auf 94,11 CHF).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Die National Grid-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 955 386 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die Novo Nordisk-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 553,896 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 5,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,77 Prozent an der Spitze im Index.

