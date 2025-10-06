Novartis Aktie
|113,05EUR
|0,45EUR
|0,40%
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
Novartis Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Novartis auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Die US-Zulassung für das Medikament Rhapsido mit dem Wirkstoff Remibrutinib werte er als kleines Plus für den Pharmakonzern, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Montag vorliegenden Einschätzung./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Buy
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
120,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
105,30 CHF
|
Abst. Kursziel*:
13,96%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
105,46 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,79%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novartis AGmehr Nachrichten
|
03.10.25
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
03.10.25
|Gute Stimmung in Zürich: SMI steigt (finanzen.at)
|
03.10.25
|STOXX 50 aktuell: So bewegt sich der STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
03.10.25
|Gewinne in Zürich: Anleger lassen SMI am Mittag steigen (finanzen.at)
|
03.10.25
|Börse Zürich in Grün: SLI im Plus (finanzen.at)
|
03.10.25
|Freitagshandel in Zürich: SMI klettert zum Start (finanzen.at)
|
03.10.25
|Optimismus in Zürich: SLI zum Start des Freitagshandels in Grün (finanzen.at)
|
02.10.25
|SMI aktuell: SMI beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)