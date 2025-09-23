Novartis Aktie
|104,40EUR
|-0,75EUR
|-0,71%
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
Novartis Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Novartis auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Franken belassen. Mit Ablauf des Patentschutzes für das Herzmedikament Entresto im Juli sei es mit dem Markteintritt etlicher Nachahmerprodukte zur erwarteten, deutlichen Absatzerosion gekommen, schrieb Matthew Weston in einer am Montag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 10:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Neutral
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
95,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
98,30 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-3,36%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
98,30 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,36%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novartis AGmehr Nachrichten
|
22.09.25
|Schwacher Handel: STOXX 50 am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
22.09.25
|SIX-Handel: Anleger lassen SMI mittags steigen (finanzen.at)
|
22.09.25
|SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Novartis von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
19.09.25
|Gute Stimmung in Zürich: Zum Handelsende Pluszeichen im SMI (finanzen.at)
|
19.09.25
|Gute Stimmung in Zürich: SLI beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
19.09.25
|Börse Zürich: Gewinne im SLI (finanzen.at)
|
19.09.25
|Handel in Zürich: SMI nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
19.09.25
|Börse Europa: STOXX 50 mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Novartis AGmehr Analysen
|22.09.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|17.09.25
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|12.09.25
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.09.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|17.09.25
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|12.09.25
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.09.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|01.08.25
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|12.09.25
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|24.06.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|23.04.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|28.03.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|22.09.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|17.09.25
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|09.09.25
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.09.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Novartis AG
|105,15
|0,67%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:10
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|06:59
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|06:49
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|06:44
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.09.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|22.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|22.09.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|22.09.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|22.09.25
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|EssilorLuxottica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.25
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|22.09.25
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|22.09.25
|1&1 Halten
|DZ BANK
|22.09.25
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|22.09.25
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.25
|OMV accumulate
|Erste Group Bank
|22.09.25
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.25
|Porsche Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|22.09.25
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Volkswagen Buy
|Warburg Research
|22.09.25
|Erste Group Bank
|Barclays Capital
|22.09.25
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Warburg Research
|22.09.25
|Porsche Hold
|Warburg Research
|22.09.25
|Ströer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|22.09.25
|NORMA Group Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|22.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|22.09.25
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.25
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.25
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|22.09.25
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.25
|Porsche Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.25
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|22.09.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.25
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.