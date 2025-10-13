Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Franken belassen. Die Einbußen durch die Generika-Konkurrenz für Entresto in den USA seien jüngst etwas geringer gewesen als erwartet, schrieb Matthew Weston in einer am Montag vorliegenden Studie. Sollte der Trend andauern, könnte Luft nach oben für seine Umsatzschätzungen entstehen./rob/mis/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 10:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Novartis AG
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
95,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
104,86 CHF
Abst. Kursziel*:
-9,40%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
104,66 CHF
Abst. Kursziel aktuell:
-9,23%
Analyst Name::
Matthew Weston
KGV*:
-
