Novartis Aktie
|114,25EUR
|-0,20EUR
|-0,17%
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
Novartis Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis nach dem Ablauf des Entresto-Patents im Juli 2025 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Franken belassen. Der anfängliche Umsatzrückgang nach dem Patentablauf für das Herzmedikament entspreche dem üblichen Tempo, schrieb Matthew Weston in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sollte sich der langsamere Rückgang in den vergangenen Wochen allerdings fortsetzen, könnte es zu einer Aufwärtskorrektur der Prognosen kommen./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 10:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Neutral
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
95,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
106,50 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-10,80%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
106,42 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10,73%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Novartis AG
|114,25
|-0,17%
