ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis nach dem Ablauf des Entresto-Patents im Juli 2025 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Franken belassen. Der anfängliche Umsatzrückgang nach dem Patentablauf für das Herzmedikament entspreche dem üblichen Tempo, schrieb Matthew Weston in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sollte sich der langsamere Rückgang in den vergangenen Wochen allerdings fortsetzen, könnte es zu einer Aufwärtskorrektur der Prognosen kommen./rob/edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 10:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



