FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Novartis auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Die vom Pharmakonzern geplante Übernahme des Biopharmazie-Unternehmens Tourmaline Bio habe er nicht auf dem Radar gehabt, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Novartis baue mit dieser vernünftigen Transaktion sein ehrgeiziges Portfolio im Bereich Herz-Kreislauf-Erkrankungen weiter aus./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 09:10 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET





