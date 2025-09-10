Novartis Aktie
|109,35EUR
|0,45EUR
|0,41%
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
Novartis Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Novartis auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Die vom Pharmakonzern geplante Übernahme des Biopharmazie-Unternehmens Tourmaline Bio habe er nicht auf dem Radar gehabt, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Novartis baue mit dieser vernünftigen Transaktion sein ehrgeiziges Portfolio im Bereich Herz-Kreislauf-Erkrankungen weiter aus./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 09:10 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Buy
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
120,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
101,90 CHF
|
Abst. Kursziel*:
17,76%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
101,60 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,11%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novartis AGmehr Nachrichten
|
09.09.25
|SMI-Handel aktuell: SMI verbucht am Dienstagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
09.09.25
|Novartis plant Milliardenzukauf in den USA (dpa-AFX)
|
09.09.25
|Press Release: Novartis to acquire Tourmaline -2- (Dow Jones)
|
09.09.25
|Press Release: Novartis to acquire Tourmaline Bio, complementing cardiovascular pipeline with pacibekitug for the treatment of atherosclerotic cardiovascular... (Dow Jones)
|
08.09.25
|Börse Europa: STOXX 50 schlussendlich stärker (finanzen.at)
|
08.09.25
|Börse Zürich: SLI notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
08.09.25
|SMI-Handel aktuell: SMI schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
08.09.25
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
Analysen zu Novartis AGmehr Analysen
|13:39
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.25
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.09.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|02.09.25
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|13:39
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.25
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.09.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|02.09.25
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|13:39
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|01.08.25
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|21.11.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|24.06.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|23.04.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|28.03.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|06.02.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|09.09.25
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.09.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|02.09.25
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|22.08.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Novartis AG
|109,35
|0,41%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:49
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:47
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|13:47
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:44
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|13:44
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|13:42
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|13:39
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|13:34
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|13:33
|adesso Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:33
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|13:33
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:31
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:30
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:29
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:29
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:28
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:28
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|13:27
|K+S Buy
|Warburg Research
|13:24
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|13:23
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|13:19
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|13:17
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|13:16
|Inditex Neutral
|UBS AG
|13:16
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|13:14
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|13:13
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:10
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|09:59
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:54
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:53
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:52
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|09:51
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:28
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:29
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|08:00
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:55
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|07:51
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|07:38
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:37
|Boeing Buy
|UBS AG
|07:32
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|07:28
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:25
|Unilever Sell
|UBS AG
|07:25
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:18
|BMW Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:17
|Continental Buy
|UBS AG
|06:51
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:39
|Oracle Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.