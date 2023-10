Pluszeichen in Frankfurt: Anleger lassen SDAX am Nachmittag steigen

So bewegt sich der SDAX am Freitag.

Am Freitag legt der SDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,44 Prozent auf 12 183,35 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 99,055 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,333 Prozent fester bei 12 170,71 Punkten, nach 12 130,28 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 12 218,51 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 12 120,41 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 0,765 Prozent nach unten. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 27.09.2023, den Stand von 12 541,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2023, wies der SDAX einen Stand von 13 737,45 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.10.2022, wies der SDAX einen Wert von 11 423,71 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2023 bereits um 0,817 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SDAX beträgt derzeit 13 880,68 Punkte. Bei 11 973,73 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell SÜSS MicroTec SE (+ 6,39 Prozent auf 16,64 EUR), Varta (+ 4,85 Prozent auf 19,80 EUR), STRATEC SE (+ 4,19 Prozent auf 38,55 EUR), Hypoport SE (+ 4,15 Prozent auf 110,30 EUR) und Deutsche Beteiligungs (+ 4,15 Prozent auf 28,85 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil JOST Werke (-3,41 Prozent auf 42,55 EUR), ATOSS Software (-3,36 Prozent auf 201,50 EUR), Nagarro SE (-2,42 Prozent auf 66,50 EUR), Wacker Neuson SE (-2,17 Prozent auf 17,10 EUR) und Aroundtown SA (-1,75 Prozent auf 1,89 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Aroundtown SA-Aktie aufweisen. 2 091 861 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie macht im SDAX mit 8,875 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,54 zu Buche schlagen. Die pbb-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,87 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

