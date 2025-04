Pluszeichen in Frankfurt: Das macht der MDAX aktuell

Um 15:42 Uhr erhöht sich der MDAX im XETRA-Handel um 0,32 Prozent auf 28 386,40 Punkte. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 289,946 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,133 Prozent auf 28 332,20 Punkte an der Kurstafel, nach 28 294,65 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Montag bei 28 322,87 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 28 466,84 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der MDAX stand noch vor einem Monat, am 28.03.2025, bei 27 852,37 Punkten. Der MDAX lag vor drei Monaten, am 28.01.2025, bei 26 255,40 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, bei 26 175,48 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 10,37 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 30 505,59 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 135,20 Punkten markiert.

Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell TRATON (+ 6,01 Prozent auf 29,64 EUR), LANXESS (+ 3,98 Prozent auf 26,64 EUR), Nordex (+ 3,52 Prozent auf 16,46 EUR), Gerresheimer (+ 2,96 Prozent auf 57,35 EUR) und flatexDEGIRO (+ 2,93 Prozent auf 21,80 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen Fraport (-3,00 Prozent auf 59,80 EUR), TAG Immobilien (-2,34 Prozent auf 13,77 EUR), LEG Immobilien (-2,23 Prozent auf 72,25 EUR), Aroundtown SA (-1,87 Prozent auf 2,62 EUR) und Deutsche Wohnen SE (-1,78 Prozent auf 22,10 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die thyssenkrupp-Aktie. 3 658 109 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 25,668 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder

2025 hat die TRATON-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die RTL-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,76 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

