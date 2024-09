Pluszeichen in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

Um 12:10 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,18 Prozent fester bei 18 626,00 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 1,795 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0,283 Prozent tiefer bei 18 539,15 Punkten, nach 18 591,85 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Donnerstag bei 18 536,56 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 651,86 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 1,52 Prozent nach unten. Der DAX wies vor einem Monat, am 05.08.2024, einen Stand von 17 339,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 05.06.2024, stand der DAX bei 18 575,94 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.09.2023, stand der DAX noch bei 15 771,71 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 11,07 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 990,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Zählern markiert.

Tops und Flops im DAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit RWE (+ 3,74 Prozent auf 33,52 EUR), Bayer (+ 1,99 Prozent auf 28,45 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,99 Prozent auf 32,87 EUR), Deutsche Bank (+ 1,51 Prozent auf 14,70 EUR) und EON SE (+ 1,27 Prozent auf 13,17 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Rheinmetall (-2,06 Prozent auf 512,60 EUR), Merck (-1,42 Prozent auf 169,70 EUR), Symrise (-1,37 Prozent auf 118,85 EUR), adidas (-1,29 Prozent auf 221,60 EUR) und MTU Aero Engines (-1,16 Prozent auf 264,00 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im DAX sticht die Commerzbank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 854 058 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 231,200 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet mit 2,61 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,02 Prozent die höchste Dividendenrendite.

